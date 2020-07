Strafvermindering voor man die zwangere vriendin klappen geeft Kim Aerts

20 juli 2020

15u26 0 Holsbeek Een man uit Holsbeek heeft na verzet een voorwaardelijke celstraf gekregen in plaats van een effectieve gevangenisstraf voor slagen aan zijn zwangere vriendin en feiten van openbare zedenschennis.

Stanley V. gaf zijn zwangere vriendin vorig jaar klappen op 25 januari en 7 februari in Bierbeek. Ook de pleegvader van zijn partner moest delen in de klappen. Iets meer dan twee jaar geleden maakte V. zich ook schuldig aan openbare zedenschennis aan een tankstation in Herent. De feiten werden gefilmd door de bewakingscamera’s en konden niet echt betwist worden. De man kreeg in eerste aanleg twaalf maanden cel en een geldboete van 800 euro. Omdat de man niet aanwezig was tijdens zijn proces, tekende hij verzet aan. V. lichtte de feiten toe aan de rechtbank en stelde dat het gebruik van alcohol en cannabis een grote rol speelden in zijn gedrag. De man zou nog altijd samenwonen met zijn partner en twee minderjarige kinderen. De rechtbank oordeelde opnieuw en sprak de straf uit met probatie-uitstel. Zo moet V. de alcohol en drugs afzweren, zich verder laten begeleiden en zijn werk behouden.