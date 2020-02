Seppe (13) is de beste Fornitespeler van Holsbeek JSL

Holsbeek De gemeente Holsbeek is weer een kampioen rijker! Maandagnamiddag namen dertig jongeren plaats achter de Playstation om Fornite te spelen in de bibliotheek van Holsbeek. Na een toernooi van drie uur kwam Seppe Castelein (13 jaar) als winnaar uit de bus.

Fornite is al jaren één van de populairste games op de markt. De opzet van het Battle-Royale spel is simpel: met 100 tegelijk landen op een eiland waar één iemand overblijft als de winnaar. De game is zo populair dat voorbije zomer Amerikaan Kyle Giersdorf nog 3 miljoen euro won als eerste wereldkampioen in het spel. Nu de krokusvakantie begonnen is vond de jeugddienst van Holsbeek het hoogtijd om opzoek te gaan naar de beste Fornite-speler van de gemeente. Maandagnamiddag zette dertig jongeren uit de gemeente zich achter de playstation en na drie felbevochten uren kwam Seppe als winnaar uit de bus. Hij mag zich vanaf nu de beste Fornitespeler van de gemeente Holsbeek noemen. Op naar het wereldkampioenschap?