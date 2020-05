Scholen starten ook in Holsbeek weer op: “Een hele logistieke puzzel door de strenge veiligheidsnormen” Joris Smets

15 mei 2020

Vrijdag gingen ook in Holsbeek de lagere scholen opnieuw open voor een aantal leerjaren. In gemeentelijke basisscholen De Zilverlinde, De Gobbel en het Anker herstartten de lessen voor het eerste, tweede en zesde leerjaar. Ook in vrije basisscholen De Klim-Op en De Plein herstartten een aantal leerjaren. De andere leerjaren blijven thuis en krijgen pre-teaching. "De opstart was een hele logistieke puzzel door de strenge veiligheidsnormen die we moesten volgen", zegt schepen van Onderwijs Bram Van Baelen (CD&V Holsbeek).

Samen met de directeurs en de schoolteams is er de afgelopen weken intens overlegd en samengewerkt om de heropstart van de scholen mogelijk te maken. “Bij die beslissing was de veiligheid van onze leerlingen en het schoolpersoneel het belangrijkste”, vertelt schepen van Onderwijs Bram Van Baelen (CD&V Holsbeek). “Zo wordt elke klas in twee vaste groepen gedeeld, die de contactbubbel van de kinderen zal vormen. De ene groep volgt dan les op de ene dag, terwijl de volgende dag een andere groep komt. Zo kan de klasleerkracht de kinderen uit zijn of haar klas toch volgen. In het klaslokaal zelf zit elke leerling apart aan een tafel, met respect voor de 1,5 meter regel, en ook op de speelplaats worden de bubbels maximaal gescheiden en wordt er apart gespeeld. Daarnaast hebben we ook extra wastafels, zeep en poetspersoneel voorzien om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Alle leerkrachten, directies en medewerkers hebben zich erg ingespannen om dit mogelijk te maken in deze bijzondere omstandigheden, zij verdienen hiervoor absoluut een pluim.”

De afgelopen weken werden er verder nog heel wat voorbereidingen getroffen. Zo werden de speelplaatsen opgedeeld in vakken en werden er looplijnen aangebracht.