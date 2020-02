Sammy Moore komt naar het Buurthuis ADPW

06 februari 2020

18u33 0

Het eetcafé Buurthuis in Nieuwrode bestaat vijf jaar en dat moet gevierd worden. Daarom komt charmezanger Sammy Moore op zaterdag 4 april naar het Buurthuis. Omstreeks 21 uur zal hij er het beste van zichzelf geven. Hij wordt voorafgegaan door Sammy Baker. Nadien is het de beurt aan Lady V & The Tennessee Trees, en Discobar High Voltage. Een inkomkaart kost 8 euro.