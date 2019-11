Ria Van Ermen is de 4e generatie dirigent in haar familie: als eerste vrouwelijke dirigent hanteert ze het muzikale stokje al 25 jaar Bart Mertens

24 november 2019

Dirigente Ria Van Ermen leidt al sinds 1994 harmonieorkest De Ware Vrienden. Als vierde opeenvolgende telg uit haar familie hanteert Ria al 25 jaar het dirigeerstokje en bovendien bestaat het orkest ondertussen al 190 jaar. Dat werd gevierd met een feestelijk herfstconcert in de

Gildezaal in Kortrijk-Dutsel.

De naam Van Ermen laat niet één maar meerdere belletjes rinkelen in Kortrijk-Dutsel en omgeving. De familie is al sinds 1869 muzikaal actief bij harmonieorkest De Ware Vrienden, goed voor meerdere generaties dirigenten. Ria Van Ermen is al de vierde opeenvolgende ‘Van Ermen’ die het dirigeerstokje hanteert en dat doet ze ondertussen al 25 jaar. Samen met de 190ste verjaardag van De Ware Vrienden werd dat gevierd met een herfstconcert in de Gildezaal in Kortrijk-Dutsel.

Instaporkest

“Al sinds 1994 leidt Ria Van Ermen het harmonieorkest. Elke vrijdag staat ze met veel toewijding paraat om de hele bende deskundig te leiden. Ze is de vierde generatie Van Ermen op rij als dirigent, samen goed voor al meer dan 100 jaar. Behalve het harmonieorkest leidt Ria ook het instaporkest. Deze beginnende muzikanten leert zij in een mum van tijd samen spelen”, klinkt het bij De Ware Vrienden.

1884

De familie Van Ermen is inderdaad bijzonder. In 1911 begon Désire als eerste Van Ermen als dirigent bij De Ware Vrienden. Hij werd geboren in 1869 en was lid van de fanfare sinds 1884. Désiree woonde in het dorp op de steenweg naar Gobbelsrode. Hij hanteerde de dirigeerstok 37 jaar lang. Ook zijn drie zonen werden lid: Emiel in 1919, Jules in 1923 en Florimond in 1926. Eén jaar voor zijn dood, in 1948, werd hij opgevolgd door zijn zoon Emiel. Zijn zoon Julien dirigeerde het harmonieorkest vanaf 1961. In 1994 gaf Julien Van Ermen de dirigeerstok door aan zijn dochter Ria.