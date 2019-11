Restaurantrecensie Kwadraat - Stonefood **** Kim Aerts

12 november 2019

14u57 2 Holsbeek Wie ‘steengoed’ vlees op zijn of haar bord wil, kan sinds kort terecht in Kwadraat - Stonefood in Holsbeek. Uitbaters Steve en Jimmy verruilden hun keuken van de Rode Kreeft in Werchter voor een nieuw conceptrestaurant waar steengrillen centraal staat.

Café ‘Het Kwadraat’ langs de Kortrijksebaan sloot eind maart de deuren om twee maanden later te openen als restaurant. Met een warm interieur met moderne toetsen kan men spreken van een geslaagde transformatie van wat ooit een bruine kroeg was. De eetkaart kon daarbij ook niet achterblijven. Kwadraat - Stonefood, de naam verklapt het al voor zij die de Engelse taal een beetje machtig zijn. Het eten wordt er voornamelijk bereid en geserveerd op een steen. Denk daarbij aan gamba’s, tournedos, entrecote, mixed souvlaki, Brasvar varken en filet pur. Dat laatste is met 34 euro meteen ook het duurste gerecht op de kaart.

Aftrappen deden we met een grote antipasti-plank. Daarop manchego-kaas, 23 maanden gedroogde Spaanse bergham, bresaola, Italiaanse coppa en chorizo. De charcuterie wordt à la minute in de snijmachine gesneden. Niets op aan te merken.

Als hoofdgerecht lieten we Brasvar varken en mixed souvlaki aanrukken. Het moet gezegd, niets zo gezellig als samen rond een warme steen je ‘vleesjes’ bakken - het concept komt zo volledig tot zijn recht. De steen is zo verhit dat je er makkelijk een twintigtal minuten op kan grillen. Het vlees - bijna 300 gram per persoon - is in die mate puur en lekker van smaak dat het niet meer dan een snuifje zout behoeft op de grill om alle smaken tot zich te kunnen nemen. Daarbij kan je kiezen uit verschillende sidedishes, van steppegras tot couscous. Standaard worden de gerechten vergezeld door een slaatje en drie koude sauzen: pikant, curry en cocktail. Tot het einde van het jaar kan je er ook nog terecht voor de wildsuggesties van hertenfilet en everzwijn. Maar ook voor de ambachtelijke ‘woodfired’ steenovenpizza’s komen we graag nog eens terug. Pluspunt: de pizza’s kan je ook afhalen bij Kwadraat - Stonefood. De bediening is er vlot en vriendelijk. Vergeet ook zeker niet de uitstekende wijnkaart te checken én te proeven. Een echte meerwaarde in de zomer is het grote terras en de tuin. Kortom, genieten in het kwadraat.

De score

Comfort: 8/10

Bediening: 8/10

Eten: 8/10

Gegevens

Kwadraat - Stonefood

Kortrijksebaan 41 in Holsbeek

Prijzen

Tussen 8 en 34 euro

Openingsuren

Alle dagen van 17.30 tot 22 uur

Dinsdag: Gesloten