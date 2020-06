Renovatie Kasteel van Horst start maandag JSL

12 juni 2020

13u51 0 Holsbeek Het Kasteel van Horst zal komende jaren een grondige renovatie ondergaan. Ter voorbereiding van deze renovatie wordt er op 15 juni gestart met het aanleggen van een dam rond het kasteel. Brasserie Wagenhuis blijft open tijdens de werken en eind 2024 zou het kasteel weer deels toegankelijk moeten zijn voor het publiek.

In 2017 ging het kasteel opnieuw dicht nadat deel van het metselwerk instortte en de muren barsten vertoonden. Op dat moment lagen de renovatiewerken ook al even stil, omdat onder andere de resultaten van het stabiliteitsonderzoek nog niet binnen waren. Komende maandag starten de werken opnieuw wanneer men begint met het aanleggen van een dam. Deze vier meter grote ring van zand en klei zal dienen om de stabiliteit van de funderingen van het kasteel onder water te onderzoeken. Vanaf oktober zullen de werken aan de torenspits starten en in 2024 zou het kasteel weer deels toegankelijk zijn voor het publiek. Brasserie Wagenhuis is, met bijhorend gezellig terras, sinds woensdag wel terug open.