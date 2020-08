Presentator Chris Dusauchoit haalt slag thuis: zes maanden cel en 182.000 euro boete voor buurman na milieuovertredingen. “Maar de problemen zijn nog niet van de baan” Joris Smets

25 augustus 2020

18u33 0 Holsbeek De correctionele rechtbank van Leuven heeft Teofiel S. (64) dinsdag veroordeeld tot zes maanden cel en een boete van 182.000 euro voor inbreuken op de milieuwetgeving in en rond zijn bedrijf in Holsbeek. Buurman en tv-presentator Chris Dusauchoit diende een klacht in na een aanslepende ruzie over geurhinder en een vliegenplaag. “Hopelijk brengen deze zware straffen de man op andere gedachten. De problemen zijn hier nog niet opgelost”, reageert Dusauchoit.

De vete tussen Dusauchoit en zijn buurman begon met een tweet van de televisiefiguur in april 2018. Daarin hekelde Dusauchoit een vliegenplaag die door S. veroorzaakt zou zijn en een uitbreiding van het veebedrijf zonder vergunning. De milieu-inspectie legde eind juni 2018 maatregelen op om de vliegenplaag in te dijken. Het landbouwbedrijf moest de opvanggoten van kalvermest leegmaken en reinigen. Het gemeentebestuur van Holsbeek stuurde enkele dagen later een gespecialiseerde firma voor de opkuis van de kalverstallen omdat de maatregelen van de uitbater onvoldoende efficiënt waren gebleken. S. draaide zelf op voor de kosten, die opliepen tot 30.000 euro. Volgens het parket zou S. ook een illegaal additief aan het mengvoeder van zijn kalveren toegevoegd hebben.

Er wordt vaak gesproken over ‘een vete met de buurman’, maar het gaat hier niet om de takken van een boom die over de haag hangen, hé. Het gaat hier om heel ernstige feiten waar hij nu terecht zwaar voor gestraft is. Ik maak me echter geen illusies: de kans dat hij in beroep gaat is groot Chris Dusauchoit

De rechtbank achtte S. schuldig aan inbreuken op de vergunningsverplichtingen, het niet-naleven van bestuurlijke maatregelen tegen de vliegenplaag en het toedienen van verboden additieven in dierenvoeding. De veehouder kreeg voor die drie feiten zes maanden cel en een boete van 90.000 euro. Ook zijn twee vennootschappen, die mee gedagvaard waren, kregen een geldboete: 90.000 euro voor de bvba Gildan en 2.000 euro voor de nv Sobivet.

Tevreden

Chris Dusauchoit reageert voorzichtig tevreden: “De rechtbank is zowel de burgerlijke partij als het openbaar ministerie gevolgd”, zegt hij. “Er wordt vaak gesproken over ‘een vete met de buurman’, maar het gaat hier niet om de takken van een boom die over de haag hangen, hé. Het gaat hier om heel ernstige feiten waar hij nu terecht zwaar voor gestraft is. Ik hoop dat het een afschrikeffect heeft en hem op andere gedachten brengt. Tegelijkertijd maak ik mij ook weinig illusies, want de kans dat hij in beroep gaat is groot. De problemen zijn hier trouwens nog niet opgelost, zo is de geurhinder nog enorm aanwezig.”