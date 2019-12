Politie staakt zoektocht naar vermiste paraglider Kim Aerts en Kristien Bollen

18 december 2019

16u27 260 Holsbeek De politie is vandaag met man en macht op zoek gegaan naar een vermiste paraglider boven de bossen van het Vlaams-Brabantse Holsbeek en Nieuwrode. Getuigen zouden omstreeks 14 uur gezien hebben hoe de parapente van de paraglider dichtklapte. Het is nog niet zeker of de man effectief is neergestort of dat het bijvoorbeeld gaat om een vliegoefening. De zoektocht werd na zonsondergang gestaakt.

Het is mogelijk dat de man veilig is geland, maar de politie neemt het zekere voor het onzekere. “We zoeken met verschillende ploegen en de helikopter van de federale politie”, zegt korpschef Walter Vranckx. “Maar het is een uitgestrekt en bosrijk gebied. De zoektocht loopt in Holsbeek, Nieuwrode, Wezemaal en Aarschot. We weten niet om wie het gaat. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg voorlopig, maar er zijn verschillende pistes die we bewandelen.”

Agenten troepten ook samen aan de parking van het benzinestation langs de snelweg E314, maar voorlopig is er nog geen spoor van de paraglider. De zoektocht is inmiddels stopgezet omdat het te donker werd.