Pleeghond Ranger en vrijwilligster Nadine Leemans in de bloemetjes gezet Bart Mertens

04 december 2019

18u00 0 Holsbeek Vrijwilligster Nadine Leemans uit Holsbeek kreeg zopas een bedankingscertificaat voor haar inzet bij de opleiding van assistentiehonden. Nadine –en uiteraard ook pleeghond Ranger- werden in de bloemetjes gezet door Vlaams parlementslid en Leuvens gemeenteraadslid Karin Brouwers (CD&V).

Op 5 december is het Internationale Dag van de Vrijwilliger en dat zal Nadine Leemans uit Holsbeek geweten hebben. Zopas werd ze in de bloemetjes gezet voor haar inzet bij de opleiding van assistentiehonden. Nadine is actief als vrijwilligster bij het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) en kreeg van de Leuvense politica Karin Brouwers (CD&V) een bedankingscertificaat. “Als pleeggezin voor een geleide hond heb je de belangrijke taak om van puppy’s van zeven weken oud evenwichtige en sociale huisdieren te maken. Het doel is de pup te laten opgroeien tot een sociale, vriendelijke en gehoorzame hond. Van echte geleidehondentraining is nu nog geen sprake want pas na veertien maanden gaat de hond naar het opleidingscentrum van BCG voor de verdere opleiding”, klinkt het.

Pleeggezinnen gezocht

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) leidt al sinds 1990 blindengeleidehonden op voor personen met een visuele beperking. Volgens Karin Brouwers (CD&V) is het belang van pleeggezinnen voor geleide honden niet te onderschatten. “Dankzij de hulp en maandenlange inzet van deze vrijwilligers kan een hond goed worden opgeleid. Een hele warme dank u wel hiervoor. BCG is overigens nog steeds opzoek is naar pleeggezinnen voor puppy’s.” Mensen die interesse hebben, kunnen terecht op www.puppyzoektpleeggezin.be en www.geleidehond.be