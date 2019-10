Platina huwelijksjubileum voor Maurice en Wiske ADPW

17 oktober 2019

08u00 0

Een bijzonder huwelijksjubileum in Kortrijk-Dutsel: Maurice Coomans en Wiske Piette (beiden 89) vierden de 70ste verjaardag van hun huwelijk. Op 15 oktober 1949 gaven ze elkaar het ja-woord in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel, het huwelijk werd ingezegend door Pastoor Meeus. Maurice en Wiske hebben nu twee kinderen, 1 kleinkind en sinds enkele maanden ook een achterkleinkind. Maurice was meer dan veertig jaar koster in de kerk van Kortrijk-Dutsel. Namens de parochie ging Pastoor Andy Penne hen feliciteren en een jubileumkaars overhandigen.