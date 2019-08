Pastoor Penne op bezoek op verjaardag 100-jarige Josee Wolfs ADPW

13 augustus 2019

Andy Penne, de pastoor van de federatie Holsbeek, ging op zaterdag 10 augustus op bezoek bij Josee Wolfs. Josee werd exact honderd jaar voordien geleden geboren en is de oudste parochiane van Nieuwrode. Op dit moment woont ze in WZC Sint-Margaretha in Holsbeek. Namens de parochie Sint-Lambertus Nieuwrode gingen Pastoor Penne en Minouche Corthouts (trouwe bezoekster van Josee en lid van de Federatieploeg Holsbeek) Josee van harte feliciteren.