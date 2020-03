Pastoor Penne brengt misvieringen via Facebook JSL

16 maart 2020

12u19 3 Holsbeek Pastoor Andy Penne van Holsbeek blijft niet bij de pakken zitten. Omwille van het coronavirus zag ook hij zich genoodzaakt de misvieringen in de kerk af te gelasten tot en met 3 april. Hij komt nu met een alternatief voor alle gelovigen. De pastoor zal dagelijks de misviering live streamen via Facebook.

“De eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden”, stelt Penne. “Wij tonen zo de kracht van het plaatsvervangend gebed en mogen ons zo met geheel de Federatie Holsbeek in gebed verbonden weten. We zullen de Eucharistievieringen wel uitzenden via mijn Facebookkanaal: op zaterdag om 19 uur, zondag 9 uur, maandag 19 uur, dinsdag 9 uur, woensdag 19 uur, donderdag 19 uur en vrijdag 9 uur.”

Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen wel plaatsvinden in beperkte kring.