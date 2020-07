Organisatie Kampvuurconcerten aan Kasteel van Horst houdt woord: 6 intieme concerten in juli en augustus Joris Smets

06 juli 2020

11u57 0 Holsbeek De kampvuurconcerten aan het Kasteel van Horst vinden dit jaar plaats in juli en augustus. Normaal hadden ze gestart in mei, maar daar stak het coronavirus dit jaar een stokje voor. 18 juli wordt de aftrap gegeven en op 15 augustus sluit Novastar een reeks van zes gezellige avonden af.

Uitstel is geen afstel, liet de organisatie in april weten en die belofte komen ze na: de bekende kampvuurconcerten aan Het Kasteel van Horst vinden toch nog plaats deze zomer. In juli en augustus zullen onder andere Yevgueni en Novastar een intiem concert geven in een idyllisch sfeer. De organisatie neemt wel de nodige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Zo gaan we extra aandacht besteden aan hygiëne en aan het respecteren van de opgelegde social distancing van 1,5m”, klinkt het. “We gaan de boomgaard ten volle benutten zodat iedereen, naar eigen goedvoelen, een zitplaats kan innemen. We zijn ervan overtuigd dat ons publiek niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen, zorg zullen dragen. Zo maken we er allemaal een mooie, maar ook een veilige zomer van!”

Het volledige programma ziet er zo uit:

Zat. 18 juli: FISCHER Z solo — John Watts (23 mei)

Zat. 25 juli: FILIP JORDENS Hommage à Brel

Zat. 1 augustus: KAPITEIN WINOKIO

Zat. 8 augustus: YEVGUENI Intiem Met Strijkers

Vrij. 14 augustus: NOVASTAR solo

Zat. 15 augustus: NOVASTAR solo

De reeds aangekochte tickets blijven geldig en wie er nog geen heeft kan hier terecht.