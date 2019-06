Onteigeningsprocedure Bruul schiet in verkeerde keelgat: ‘Mentaliteit van burgemeester maakt mij strijvaardiger’ ADPW

26 juni 2019

19u49 0 Holsbeek De gemeente Holsbeek start een formele onteigeningsprocedure om een aantal gronden te verwerven die noodzakelijk zijn voor de aanleg van sportterreinen aan de Bruul in Kortrijk-Dutsel. Dat is niet naar de zin van Mark Van Den Heuvel (48), wiens perceel volgens de plannen onteigend moet worden. “Ik had op wat meer overleg gehoopt. Nu stelt de burgemeester mij voor een voldongen feit en dat vind ik echt niet kunnen”, zegt Van Den Heuvel.

“Die onteigeningsprocedure is vooral belangrijk voor de vele jeugdspelertjes en volwassen sporters van voetbalclub KDN United. Die fusieclub van Nieuwrode en Kortrijk-Dutsel zal kunnen voetballen op de nieuwe locatie. De gemeente zal de terreinen aanleggen, de club bouwt een gebouw met kleedkamers en kantine. Op het terrein komt ook een Finse piste voor joggers, en de gemeente denkt ook aan een multifunctioneel speel- en sportterrein voor de buurt. De gemeente stelde eerder al een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op om de terreinen te herbestemmen van landbouwgebied naar recreatiegebied. In dat RUP was al een onteigeningsplan opgenomen", kadert burgemeester Hans Eyssen (CD&V).

Van de totale oppervlakte van ruim vijf hectare in het RUP was één perceel al langer eigendom van de gemeente. Een tweede werd vorig jaar in der minne aangekocht. Met een derde eigenaar is er een schriftelijk akkoord over de aankoop. Met de vierde eigenaar is de gemeente al bijna vier jaar in onderhandeling, maar kon nog altijd geen akkoord bereikt worden. Met de vijfde eigenaar is er ook nog geen akkoord. “Om zeker te zijn dat de gemeente tijdig eigenaar is om zoals gepland volgend jaar de aanleg van de terreinen en kleedkamers te kunnen starten, start de gemeente nu de formele onteigeningsprocedure op voor alle gronden die de gemeente nog niet in eigendom heeft. Tijdens die procedure loopt nog altijd een onderhandeling over aankoop in der minne. Als er geen akkoord komt, zal de vrederechter uitspraak doen”, zo laat Eyssen weten.

Een tactiek die in het verkeerde keelgat is geschoten bij Mark Van Den Heuvel, die eigenaar is van één van de vijf percelen. “De burgemeester heeft mij twee weken geleden gebeld met de boodschap dat de onteigeningsprocedure begonnen is. Er is mij nooit iets gevraagd, dus ik viel uit de lucht. Er is al twaalf jaar sprake van dit project, maar ik had niet verwacht dat het er zou komen zonder dat ik daarvan op de hoogte werd gebracht door een aangetekende brief. Ik heb tegen de burgemeester gezegd dat dat praktijken van Hitler zijn. Door die mentaliteit van de burgemeester word ik alleen maar strijdvaardiger. Hij had moeten langskomen en overleggen, maar nu stelt hij mij voor een voldongen feit. Er is mij vanuit andere politieke hoeken ook altijd gezegd dat ze mijn grond niet nodig hadden omdat er minder ruimte nodig is voor kunstgrasvelden dan voor normale voetbalvelden”, aldus Van Den Heuvel.

“Het gemeentebestuur is niet blij dat het tot deze stap moet overgaan, maar nu dat de enige manier blijkt om een oplossing te realiseren voor de sporters van de oostelijke deelgemeenten Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel, aarzelen we niet”, zegt Eyssen.

Van Den Heuvel, die onder meer bonen en kolen teelt voor Belorta, zet de deur toch op een kier. “Ik doe liever geen afstand van mijn grond, maar als het toch moet gebeuren hoop ik wel om een correcte prijs te krijgen. Voor wat hoort wat. Het gaat om een perceel van negen are. Ik ga mij bij instanties moeten informeren wat dit juist waard is”, besluit Van Den Heuvel.