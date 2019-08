Ongelukkige samenloop van omstandigheden: nieuwe parkeerplaats ligt achter verlichtingspaal KAR

30 augustus 2019

17u36 0

Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is een pas aangelegde parkeerplaats voor auto’s pal achter een verlichtingspaal aan het school in het centrum van Nieuwrode (Holsbeek) komen te liggen. Een onvoorzienbare hindernis volgens burgemeester Hans Eyssen (CD&V). “De verlichtingspaal is geïnstalleerd tijdens de wegenwerken daar. Hij staat er al een tijdje, maar de inplanting van de parkeerplaatsen lag toen nog niet vast. Die is recent nog hertekend geweest, waardoor de paal nu ongelukkig staat. Het goede nieuws is dat door de hertekening een extra parkeerplaats is vrijgemaakt. Als de ruwbouw van de school af is over enkele maanden gaan we de paal opschuiven. Tot dan zullen we die plek gebruiken als fietsenparking. De paal niet zetten was ook geen optie, want dan zouden er klachten komen dat het te donker in de straat is”, besluit de burgemeester.