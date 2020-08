Omgevallen boom verspert Kerkstraatje in Kortrijk-Dutsel JSL

13 augustus 2020

De wolkbreuk boven regio Leuven heeft opnieuw een aantal problemen veroorzaakt in verschillende gemeenten. In het Kerkstraatje in Kortrijk-Dutsel, een deelgemeente van Holsbeek, was het onweer zo hevig dat een boom is omgevallen en de weg momenteel verspert. De brandweer komt spoedig ter plaatse om het probleem op te lossen.