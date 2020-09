Odette Noisette opent de deuren in Holsbeek: “Bedankt aan storm Odette voor de extra reclame” Joris Smets

27 september 2020

Dit weekend is de nieuwe belevingswinkel 'Odette Noisette' geopend in Holsbeek. Zaakvoerster Valerie Stoens (44) blikt tevreden terug op een druk openingsweekend.

In Odette Noisette kun je naast de bekende granola van Odette Noisette en interieurspullen allerlei ambachtelijke producten voor het ontbijt vinden. De winkel ging zaterdag open en het was voor zaakvoerster Valerie Stoens (44) een droom die werkelijkheid werd. “Het is al heel leuk geweest”, vertelt ze enthousiast. “We houden een openingsweek in plaats van een openingsdag om het volk wat te spreiden. Het is veel werk geweest de voorbije weken en maanden, waar heel wat stress kwam bij kijken, maar het is gelukt en ik ben enorm tevreden. Ik bedank storm Odette trouwens voor de extra reclame”, lacht de zaakvoerster. Odette Noisette vind je in de Gravenstraat 77B in Sint-Pieters-Rode. Meer info op www.odettenoisette.be.