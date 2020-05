Nu ook lammetjes gestolen in Holsbeek: “Onmogelijk dat ze ontsnapt zijn” Joris Smets

12 mei 2020

14u09 15 Holsbeek Na de diefstal van een schaap en twee lammetjes in Boutersem zijn er nu ook in Sint-Pieters-Rode, een deelgemeente van Holsbeek, vier lammetjes gestolen. Luc Van Hoeyveld (59) deed de ongelukkige vaststelling het voorbije weekend. “Ik vind het heel erg”, zegt Luc. “Ze waren amper 4 maanden oud.”

Luc heeft in totaal 30 schapen en lammetjes die in een weide op 500 meter van zijn thuis staan. “Al 10 jaar lang heb ik deze lieve dieren”, zegt Luc. “Het is onmogelijk dat de vier lammetjes ontsnapt zijn. Er is nergens iets te zien aan de omheining en de lammetjes gaan nooit zomaar van hun moeder weg. Ik ben er zeker van dat ze gestolen zijn. In coronatijden komt hier heel veel volk te voet of met de fiets voorbij. De schapen en lammetjes komen zo naar de mensen toegelopen aan de omheining en zijn eigenlijk gemakkelijk te pakken. Ik denk dat de daders ‘s avonds met de auto zijn teruggekomen.”

Ramadan

Op sociale media wordt er hier en daar geopperd dat de ramadan en het offerfeest iets te maken zouden hebben met de diefstal in Boutersem. Dat spreekt Luc tegen. “Lammetjes moeten minstens 8 maanden oud zijn alvorens je ze mag slachten voor het offerfeest”, zegt Luc. “Deze zijn dus veel te klein daarvoor en ik denk niet dat dat er iets mee te maken heeft. Ik denk eerder dat de daders de dieren gaan doorverkopen. Een lammetje jonger dan 6 maanden oud moet je nog niet ringen en ze kunnen de dieren nu dus inschrijven alsof zij de eigenaar zijn. Ik hoop dat ik ze nog terugzie, maar ik betwijfel het.”