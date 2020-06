Nog geen cadeau voor Vaderdag? De Snoepboetiek levert vers schepsnoep aan huis! Joris Smets

10 juni 2020

19u03 0 Holsbeek Zit u nog met de handen in het haar voor een cadeau voor Vaderdag aanstaande zondag? Geen nood! In Holsbeek staat sinds zaterdag een heuse online snoepwinkel voor u klaar. Zit u nog met de handen in het haar voor een cadeau voor Vaderdag aanstaande zondag? Geen nood! In Holsbeek staat sinds zaterdag een heuse online snoepwinkel voor u klaar. De Snoepboetiek levert vers schepsnoep aan huis in alle mogelijke maten en verschillende cadeaudoosjes. “Ik heb al enorm veel bestellingen, ik had het niet durven dromen”, zegt oprichtster Evelyne Debeckker (44).

Van Winegums tot zure staafjes en gesuikerde aardbeien: aan keuze tussen vers schepsnoep geen gebrek in de online snoepwinkel waar ook vegan, gluten- en suikervrije snoepjes te verkrijgen zijn. Moeilijk dus om geen bestelling te plaatsen eens u op de gebruiksvriendelijke webshop van de Snoepboetiek terecht komt. “Zelf ben ik niet eens zo een grote fan van snoep, maar het is enorm leuk om te doen”, zegt een goedgeluimde Evelyne. “Mijn kinderen vinden het natuurlijk ook geweldig.”

Webshop

De Snoepboetiek is enkel online en een fysieke winkel is ook niet voor meteen. “Dat staat zelfs helemaal niet op de planning”, zegt Evelyne. “Ik lever de dag van de bestelling nog ‘s avonds aan huis in een straal van 10 kilometer rond Holsbeek of daarbuiten wordt het met de post opgestuurd. Eigenlijk ben ik van beroep ‘Finance Professional’. In bijberoep verhuurde ik met ‘Whoopy’ springkastelen, maar dit was in coronatijden helemaal stilgevallen. Dan ben ik beginnen nadenken om iets anders te doen en zo op het idee van de Snoepboetiek gekomen.”

Succes

Een nieuwe zaak oprichten als zelfstandige, het is niet evident in coronatijden. Toch lopen de bestellingen nu al vlotjes binnen bij de Snoepboetiek die sinds zaterdag online staat. “Het zijn er al enorm veel”, stelt Evelyne. “Ik heb snoepdoosjes speciaal voor Vaderdag en die zijn momenteel heel populair. De bestellingen voor de doosjes om de juf of meester te bedanken voor het schooljaar lopen ook vlotjes binnen. Er is zelf een bestelling van een bedrijf voor 250 zakjes snoep binnengekomen, het wordt dus hard werken komende dagen.”

“Toch is het erg leuk om te doen”, gaat Evelyne verder. “Mijn zonen van 13 en 18 jaar heb ik ingeschakeld om mee te helpen inpakken. Het nieuwe snoep moet natuurlijk ook getest worden en daar zijn ze niet rouwig om. De groene kikkers zijn momenteel het meest populair en ook al allemaal de deur uit.” Hoewel Evelyne zelf niet veel snoept, is het toch moeilijk om er altijd af te blijven. “Lutti Aardbei nestels, dat zijn mijn favorieten”, lacht ze.