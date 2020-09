Nieuwe natuuroase opent in Holsbeek JSL

23 september 2020

17u40 3 Holsbeek Dinsdag heeft Vlaams minister Zuhal Demir een nieuwe natuuroase geopend in Holsbeek. Het gaat om een wandellus van drie kilometer die begint aan de nieuwe houten boog aan het Chartreuzebos.

Het Chartreuzenbos is een afwisselend bosgebied van meer dan 70 hectare. Het grillige landschap en de prachtige vergezichten maken dit bos en de omgeving zeker en vast het bezoeken waard. “En vanaf vandaag is er dus een pad extra”, stelt burgemeester Hans Eysen. “Het natuuroasepad slingert zich enkele kilometers door het gebied en biedt tal van zalige rustmomenten. Dat is interessant voor natuurliefhebbers, maar ook voor een bredere waaier van recreanten. Traag en mindful kunnen genieten van de natuur is belangrijk. In deze natuuroase zijn ook rustobjecten voorzien. Sereen en poëtisch uitziend meubilair dat opgaat in de natuur en uitnodigt om tot rust te komen.”