Nieuwe geluidsschermen op E314 in kader van 'Leuven Noord'

21 augustus 2019

Om de levenskwaliteit van de omwonenden te verbeteren, plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geluidsschermen langs de E314, tussen Herent en Holsbeek. Het gaat over schermen van 3 tot 4,5 meter hoog. Op bepaalde plaatsen staan vandaag al schermen. Die worden in het kader van deze werken dus vervangen. Op andere plaatsen komen er schermen waar er vandaag geen staan. Dit project maakt deel uit van ‘Leuven Noord’, een reeks van elf infrastructuurprojecten ten noorden van Leuven tussen 2018 en 2023.

Geluidsschermen langs de E314 - rijrichting Brussel

“De geluidsschermen van voor de onderbrug met de Pleinstraat tot op het viaduct van Wilsele worden volledig vernieuwd. Ter hoogte van de spoorweg staan vandaag geen geluidsschermen. Hier plaatsen we bijkomend schermen. Vanop het viaduct tot aan de onderbrug met de Brandweg plaatsen we nieuwe geluidsschermen. Ter hoogte van het op- en afrittencomplex Winksele (nr. 17) vervangen we de geluidsschermen over een afstand van 300 meter richting Brussel. Met de plaatsing van de geluidsschermen werken we het noordelijke deel van het viaduct, waarvan de rijweg in 2018 al werd gerenoveerd, volledig af”, laat AWV weten.

Geluidsschermen langs de E314 - rijrichting Lummen

“Vanaf de oprit Herent (nr. 18) plaatsen we nieuwe geluidsschermen tot aan de locatie waar de bestaande geluidsschermen beginnen. We voorzien geluidsschermen ter hoogte van het oude op- en afrittencomplex Wilsele Dorp (buiten gebruik). Er komen geluidsschermen aan de onderbrug met de Brandstraat. We plaatsen geluidsschermen aan de oprit Kessel-Lo/Vuntcomplex (nr. 20). De bestaande schermen tussen Herent en Holsbeek worden volledig vervangen”, klinkt het bij AWV.

“De werken aan de geluidsschermen zijn voorzien tussen 2019 en 2022. Zodra we meer weten over de exacte timing en fasering van de werken, zullen we hierover communiceren. De vervanging van de geluidsschermen tussen Herent en Holsbeek maakt deel uit van ‘Leuven Noord’. Dit is een reeks van elf infrastructuurprojecten tussen 2018 en 2023 ten noorden van Leuven, met name in de deelgemeenten Wilsele en Kessel-Lo. Met de realisatie van deze projecten wil Wegen en Verkeer de verkeersveiligheid verhogen en het verkeer op en rond de E314 vlotter laten verlopen”, zo besluit AWV.