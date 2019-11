Nieuwe fietsenstalling voor GBS De Zilverlinde ADPW

04 november 2019

16u58 0 Holsbeek Tijdens de herfstvakantie kreeg de fietsenstalling van gemeentelijke basisschool De Zilverlinde een overkapping. Die kostte om en bij 12.000 euro.

Het heeft eventjes geduurd vooraleer de overkapping kon worden geplaatst, onder meer door een aantal technische problemen en vertraging bij de leverancier. “Ondertussen zijn we blij dat de leerlingen en leerkrachten hun fietsen droog kunnen stallen. Hoe meer mensen met de fiets komen, hoe beter”, vertelt schepen van onderwijs Bram Van Baelen (CD&V).

“We proberen de werken in onze scholen zoveel mogelijk in de herfstvakantie in te plannen, zodat de lessen niet worden gestoord. Ook in onze andere scholen hebben we doorgewerkt. In De Gobbel werden oude verwarmingsbuizen aangepakt en in het Anker werkte de aannemer verder aan de nieuwbouw”, zegt schepen van openbare werken Rudy Janssens (CD&V).