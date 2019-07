Nieuw voetbalterrein Bruul: “Akkoord tussen gemeente en firma Lissens over de aankoop van de grond is dichtbij” EDLL en ADPW

12 juli 2019

18u55 0 Holsbeek Volgens burgemeester Hans Eyssen is het akkoord tussen de gemeente Holsbeek en de firma Lissens over de aankoop van het stuk grond voor het nieuwe voetbalterrein dichtbij. De voorbije weken liepen er opnieuw onderhandelingen. Eerder besliste de gemeenteraad al om een onteigeningsprocedure op te starten.

Op de site Bruul, naast de gemeentelijke loods en het containerpark, komt er een nieuw sportveld met een eigen voetbalterrein. Burgemeester Hans Eyssen liet eerder al weten dat de gemeente ook plaats wil maken voor een nieuw basketbalveld, een tennisveld, twee Finse pistes en een skatepark. Maar de effectieve uitwerking van die plannen slepen nu toch al enkele jaren aan.

“Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt geen verdere vertraging meer, na de al jaren aanslepende onderhandelingen. We gaan niet meer akkoord met voorwaarden die in de praktijk leiden tot uitstel van de realisatie van de voetbalterreinen”, zegt burgemeester Hans Eyssen. “Het schepencollege keurt de prijs die de familie Lissens via haar advocaat gevraagd heeft goed. Ook de bijkomende voorwaarden die de firma Lissens stelt, zijn voor het gemeentebestuur aanvaardbaar in het kader van een minnelijke overeenkomst”, aldus de burgemeester.

Het nieuwe terrein vervangt de huidige terreinen in Nieuwrode en Kortrijk-Dutsel. Het gemeentebestuur wil daarmee zekerheid bieden aan de vele honderden jeugdspelers in de gemeente en aan tal van volwassen sporters.

Het schepencollege hoopt wel nog te komen tot een minnelijke overeenkomst met de firma Lissens en de landbouwfamilie Vandenheuvel. De onteigeningsprocedure zal verder lopen zolang er geen akte getekend is.