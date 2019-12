Nieuw inschrijfsysteem voor jeugd- en sportkampen vanaf 1 januari ADPW

24 december 2019

22u42 0

Vanaf 1 januari 2020 start de gemeente Holsbeek met één digitaal platform voor alle inschrijvingen voor onze sport – en jeugdactiviteiten. “Met dit nieuw digitaal platform maken we het de Holsbekenaren een pak gemakkelijker om zich in te schrijven. Voortaan kan je met één gezinsprofiel je kroost inschrijven voor de speelpleinwerking, een sportkamp in de zomer vastleggen of je tiener meesturen naar een pretpark”, vertelt Bram Van Baelen (CD&V), schepen van jeugd, sport en onderwijs.

“Ook de voor – en naschoolse opvang van de gemeentelijke basisscholen komt in dit systeem. Elke leerling zal een badge krijgen waarom hij automatisch wordt in – of uitgeschreven in de opvang. De facturatie verloopt vervolgens automatisch”, aldus Van Baelen.

Door technische problemen met het nieuwe platform moest de opstart ervan twee dagen worden uitgesteld. Lore is mama van twee kinderen en woont in Holsbeek: “Het invoeren van ons gezinsprofiel vroeg wel wat tijd. Gelukkig werd ons oud profiel overgezet naar dit nieuwe systeem. Eens alles aangevuld, kan je heel vlot inschrijven voor alle activiteiten, van sportkamp tot kinderopvang”, meent zij.