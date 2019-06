Natuurpunt Holsbeek organiseert cursus natuurgids ADPW

24 juni 2019

Natuurpunt Holsbeek organiseert vanaf 2 september een cursus tot natuurgids. “In 15 lessen en 15 excursies wordt het zaadje geplant dat je doet uitgroeien tot een heuse natuurgids. In tegenstelling tot de vroegere format hoef je geen examen meer af te leggen. Je versterkt je sociale netwerk door je onder te dompelen in een jaarprogramma vol prikkelende natuurkennis”, zo klinkt het bij de organisatie. De cursus kost 216 euro voor leden, niet-leden betalen 240 euro. Er zijn tien vrije plaatsen. Inschrijven kan via deze link: https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-natuurgids-holsbeek-35410