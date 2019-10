N-VA Holsbeek organiseert ‘Catalaanse avond’ in solidariteit met Catalaanse gevangenen ADPW

21 oktober 2019

In het licht van de recente gebeurtenissen in Catalonië toont het bestuur van N-VA Holsbeek zich solidair met de Catalaanse gevangen, die gevangenisstraffen tot 15 jaar cel riskeren voor ‘opruiing’. Voorzitster Sabine Wyns volgt al geruime tijd de strijd voor onafhankelijkheid van Carles Puigdemont, voormalig president van de regionale regering van Catalonië.

“De straffen die het Spaanse gerechtshof uitsprak voor de organisatie van een vreedzaam referendum tarten elke verbeelding. Het is onaanvaardbaar dat vandaag in Europa mensen worden opgesloten en veroordeeld voor hun politieke mening”, zegt Sabine Wyns, “Politieke conflicten kunnen enkel via dialoog en niet via rechtbanken of repressie worden opgelost. Europa moet de fundamentele rechten en vrijheden zoals het recht op vrije meningsuitingen democratie blijven verdedigen, zeker in haar eigen lidstaten.” Het N-VA bestuur van Holsbeek geeft aan de inwoners hiermee een signaal om met een open blik naar de wereld rondom ons te kijken en oog te hebben voor een fundamenteel recht zoals zelfbeschikkingsrecht van een volk. De Catalaanse avond vindt nu zaterdag plaats in Het Kloosterhof in Sint-Pieters-Rode. Er staat onder meer paella en créme catalane op het menu.