N-VA Holsbeek kaart eenrichtingsverkeer op Nobelberg aan ADPW

07 juni 2019

09u44 2 Holsbeek Naar aanleiding van de werken op de Nobelberg heeft de gemeente de tijdelijke invoering van éénrichtingsverkeer ingevoerd. Sabine Wyns, voorzitter en gemeenteraadslid voor N-VA) grijpt deze situatie aan met de vraag om klaarheid te scheppen in de toekomstplannen voor heraanleg van de Nobelberg.

Momenteel is Aquaenergia voor Fluvius bezig met het aanleggen van nutsleidingen op de Nobelberg. De gemeente heeft van 3 tot 11 juni tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd voor de Nobelberg komende van de Leuvensebaan. Het verkeer komende vanuit de Kortrijksebaan is nu verplicht via de Rotselaarsebaan, de Gebr. Van Tiltstraat te nemen naar de Leuvensebaan.

De gewijzigde verkeersituatie heeft er momenteel voor gezorgd dat heel wat mensen hun bezorgdheden omtrent de verkeersituaties op de Nobelberg aanklagen.

“De N-VA is al jaren vragende partij om het enkelrichtingsverkeer grondig te evalueren”, zegt Sabine Wyns. “De Gebr. Van Tilt straat is al éénrichtingsverkeer vanuit de dorpskern naar de Leuvensebaan. Fietsers negeren hier soms het verbodsbord aan de Gebr. Van Tiltstraat en rijden in de verkeerde richting om toch maar de Nobelberg te vermijden. Tijdens de spitsuren verloopt het allesbehalve vlot op de Nobelberg. Volgens ons zou permanent eenrichtingsverkeer op de Nobelberg ook hier vlotter en veiliger verkeer mogelijk maken.”

In het beleidsplan 2019-2024 van de gemeente gaat het huidige bestuur voor een degelijke heraanleg met voet- en fietspaden op de Nobelberg. “We gaan voor een degelijke heraanleg met voeten fietspaden op de Nobelberg. Als het mogelijk is behouden we het tweerichtingsverkeer uitgezonderd voor grote voertuigen. Na de heraanleg zullen we de verkeerssituatie opnieuw evalueren”, zo stelt het gemeentebestuur in de beleidsnota. “Dit is toch de wereld op zijn kop”, stelt Wyns. “Wij zijn vragende partij om op voorhand te evalueren. Om de juiste aanleg van voetpaden, fietspaden en voldoende parkeerplaats voor de lokale handelaars te verwezenlijken, kan je maar best op voorhand een duidelijk keuze maken voor de Nobelberg.”

“Dit zal zeker op de agenda komen van de verkeersadviesraad (VAR- op 20 juni”, zegt Jo Vanmechelen, gemeenteraadslid voor N-VA en tevens lid van de VAR. “Ieder inwoner is trouwens welkom op de VAR om zijn bezorgdheden te uiten in verband met mobiliteit.”

Opmerkelijk: er staat momenteel een snelheidsmeter op de Nobelberg, aan de kant waar het eenrichtingsverkeer niet mag rijden.