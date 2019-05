Meer vrije doorgang voor speed pedelecs ADPW

Op vraag van gemeenteraadslid Sabine Wyns (N-VA) zal de gemeente Holsbeek zich engageren om de speed pedelec waar mogelijk en wenselijk doorgang te verlenen in Holsbeek. Dat zijn elektrische fietsen waarmee je snelheden tot 45 kilometer per uur kunt halen Momenteel is dat nog niet overal het geval.

“Momenteel wordt de speed pedelec nog niet overal toegelaten in Holsbeek. Dat is jammer”, zegt Sabine Wyns. “De N-VA-fractie is immers voorstander de speed pedelec waar dat mogelijk is te behandelen als een gewone fiets.” N-VA gelooft in het potentieel van de elektrische fiets en de speed pedelec voor woon-werkverkeer. “Ze worden gebruikt voor de langste afstanden en vormen een alternatief voor de wagen. De baten voor de samenleving zijn dus groot: we halen met de speed pedelecs meer kilometers uit de file.”

Een voorbeeld is het Langeveld aan het kruispunt met de Daalputstraat. Die straat heeft een C1-bord, verboden richting voor iedere bestuur, uitgezonderd voor fietsers en de bromfiets klasse A. “Het is toch moeilijk uit te leggen dat een speed pedelec hier niet is toegelaten?” vraagt Sabine Wyns zich af.

Met dit voorstel engageert het gemeentebestuur om in kaart te brengen waar de speed pedelec momenteel niet is toegelaten. Waar dat mogelijk en wenselijk is, wordt de verkeerssituatie aangepast om de speed pedelec doorgang te verlenen en waar nodig de verkeersborden aan te passen. De mogelijke aanpassingen zullen eerst worden bekeken door de Verkeersadviesraad (VAR). “In het beleidsplan van de gemeente lezen we dat het gebruik van de fiets zal worden aangemoedigd bij de Holsbeekse burger. Bijgevolg lijkt het ons logisch om hier dan ook de nodige ruimte te voorzien in Holsbeek om speed pedelecs waar mogelijk doorgang te geven”, besluit Sabine Wyns.