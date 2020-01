Meer geld voor warme buurten in Holsbeek ADPW

29 januari 2020

01u07 0

De gemeente Holsbeek verhoogt de buurtfeestencheque van 100 naar 150 euro. Buurt– en straatcomités kunnen de cheque een keer per jaar gebruiken om bijvoorbeeld een zaal af te huren of een springkasteel te zetten.

Schepen van Feestelijkheden, Rudy Janssens (CD&V) vertelt: “Wij vinden warme buurten erg belangrijk. We willen mensen dan ook aanmoedigen om samen te komen in hun buurt. Daarom verhogen we de buurtfeestencheque naar 150 euro.”

“Buurtfeesten brengen mensen van alle leeftijden in contact, wat erg belangrijk is wanneer je soms hoort hoeveel mensen er eenzaam zijn. Bovendien zorgen de feesten er ook voor dat er minder conflicten zijn tussen buren, dat is toch ook mooi meegenomen”, aldus Janssens.

Vorig jaar vroegen maar liefst 22 straten een buurtfeestencheque aan. Gemeenteraadslid Kim Donders zit zelf in de organisatie van een buurtfeest in zijn straat. “Inwoners kunnen de cheque gebruiken voor onder meer de huur van een zaaltje of een tent, of om hun straatfeest op te vrolijken met een activiteit zoals een springkasteel of een klein optreden. Leuke dingen die er iets bijzonders van maken.”

Naast de cheque zorgt de gemeente ook voor logistieke ondersteuning voor straatfeesten, zoals het uitlenen van nadars, een podium, een politiereglement voor afsluiten van de straat waar nodig, enzovoort.