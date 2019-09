Meer dan drie miljoen euro voor school Het Anker ADPW

08 september 2019

Het schooljaar is opnieuw begonnen. Schepen van Onderwijs Bram Van Baelen (CD&V) laat weten dat er de nodige investeringen gebeurden in het Holsbeekse schoolwezen. “We investeren volop in onze Holsbeekse leerlingen, want zij zijn de motor voor de toekomst. Op onze scholen is niet stilgezeten deze zomer. De gemeente investeerde stevig in onze gemeentelijke scholen. In de school van Kortrijk-Dutsel en in de school van Holsbeek-Dorp kwam een heel nieuw bekabelingsproject voor elektriciteit en ICT waarin we ruim 20.000 euro investeerden. Daarnaast komt in Holsbeek-Dorp nog een overdekte fietsenstalling, waar de leverancier helaas op zich laat wachten”, aldus Van Baelen.

Kers op de taart bij de start van het schooljaar waren de nieuwe klassen van school Het Anker in Nieuwrode: “Het was een race tegen de tijd want het nieuwe schoolgebouw moest absoluut op 2 september klaar zijn. Op amper tien maanden tijd. En dat is gelukt, met een dikke pluim voor alle mensen die daaraan hebben meegewerkt, van aannemers tot schoolteam.” Het komende jaar zal de tweede fase worden uitgevoerd, met een refter, polyvalente zaal en secretariaat. Totale kostenplaatje: 3,2 miljoen euro. Een feestelijke opening volgt zodra de tweede fase klaar is”, weet Van Baelen.

En ook de vrije scholen vallen in de prijzen: “We doen zoveel mogelijk voor onze vrije scholen. Zo betalen we onder andere tussenkomst bij het zwemmen en het busvervoer zodat alle Holsbeekse leerlingen op een degelijke manier de lessen sport kunnen doen. Bovendien lopen er een aantal projecten zoals gratis fruit op school en klimaatridders, die we ook voor de vrije scholen openstellen. Elke leerling telt voor ons”, besluit Van Baelen.