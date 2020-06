Man overleden bij zwaar verkeersongeval in Holsbeek Joris Smets

15 juni 2020

09u26 0 Holsbeek Deze nacht is in Holsbeek een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een 26-jarige man verloor de controle over het stuur waarbij zijn auto tegen een boom belandde. De bestuurder overleed ter plaatse en een passagier werd naar het ziekenhuis gevoerd. Uit de eerste bevindingen bleek dat het herstelde wegdek nat was en dat de bestuurder niet over een rijbewijs zou beschikken.

Vannacht omstreeks 01.15 uur verloor een 26-jarige man uit Holsbeek de controle over zijn stuur op het kruispunt van de Rijksweg en de Steenweg op Sint-Joris-Winge. Deze plaats ligt op de grens van Lubbeek en Aarschot. De auto slipte van de weg af en belandde tegen een boom. De 26-jarige bestuurder van de auto overleed ter plaatse. De passagier, een vrouw van 31 jaar uit Tielt-Winge, raakte zwaargewond en werd door de brandweer uit het voertuig bevrijd. Zij werd naar het ziekenhuis overgebracht en verkeert niet in levensgevaar. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan die ter plaatse de omstandigheden van het ongeval kwam onderzoeken. Uit de eerste bevindingen bleek dat het herstelde wegdek nat was en dat de bestuurder niet over een rijbewijs zou beschikken. Er zijn geen aanwijzingen dat er overdreven snelheid of een ander voertuig in het spel zou zijn geweest. Van het ongeval waren geen getuigen.