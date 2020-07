Lenny & De Wespen organiseren muzikale wandelingen aan Kasteel van Horst Joris Smets

07 juli 2020

17u20 0 Holsbeek Andries Boone en Lennaert Maes, bekend van Lenny & De Wespen, organiseren deze zomer een unieke belevingswandeling in de groene omgeving van het kasteel van Horst.

Lennaert Maes en Andries Boone maakten met ‘Als de nacht’ een cd rond sagen en legenden uit onze streek. Met de liedjes van deze plaat gaan ze nu op muzikale wandeling in de prachtige groene omgeving rondom het kasteel van Horst. De wandeling duurt ongeveer drie uur, en houdt een zevental keer halt, waarbij Lennaert en Andries de liedjes en verhalen uit ‘Als de nacht’ brengen. In het midden van de wandeling is er ook even tijd voor een passend streekbier.

De wandelingen vinden deze zomer plaats. Op zondag 9/8 en 30/8, van 14u tot 17u en op zaterdag 15/8 en 22/8, van 19u tot 22u. Tickets kosten 10 euro en kan je hier bestellen.