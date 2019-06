Kind en Gezin vraagt vergunning van kinderdagverblijf De Sterrekes te schorsen ADPW

20 juni 2019

12u14 2 Holsbeek Kind en Gezin heeft aan de ouders van het kinderdagverblijf De Sterrekes in Holsbeek-Dorp laten weten dat het het voornemen heeft om de vergunning van dit kinderdagverblijf te schorsen. Als die vergunning geschorst wordt, moet de crèche aan de Rotselaarsebaan in Holsbeek-Dorp sluiten. Directrice Mariska Frooninckx erkent dat er problemen zijn met de infrastructuur, maar heeft er alle vertrouwen in dat het zo’n vaart niet zal lopen.

“Na een inspectie ter plaatse oordeelt Kind en Gezin dat de infrastructuur grote tekorten vertoont. Het belangrijkste probleem is een lek in de dakdichting, dat waterinsijpeling veroorzaakt. Ook het brandveiligheidsattest van het kinderdagverblijf moet vernieuwd worden. De Sterrekes heeft een dossier voor volledige renovatie van het gebouw klaar, gekoppeld aan een uitbreiding. De vzw zou de gebreken van het gebouw oplossen met deze renovatie. Kind en Gezin is evenwel van oordeel dat een aantal gebreken sneller moeten aangepakt worden, zodat de opvang in veiliger en meer hygiënische omstandigheden gebeurt”, vertelt burgemeester Hans Eyssen (CD&V).

Kind en Gezin heeft de vzw nu aangemaand om op zeer korte termijn een plan van aanpak voor te leggen, dat aangeeft hoe zij de meest dringende problemen zal oplossen in afwachting van de renovatie. Minstens het herstel van de dakdichting en het aanvragen van een nieuw brandveiligheidsattest moeten op korte termijn gebeuren. “Indien De Sterrekes geen overtuigend plan van aanpak voorlegt, zal Kind en Gezin het kinderdagverblijf effectief sluiten. Die beslissing is nu nog niet genomen. Als de crèche in Holsbeek-Dorp gesloten wordt, zal Kind & Gezin samen met De Sterrekes andere opvangmogelijkheden voor de kinderen zoeken. De andere vestigingen van De Sterrekes in Nieuwrode, Haasrode en Diest zijn hier niet bij betrokken”, weet Eyssen.

Het is niet duidelijk of het daadwerkelijk zo ver zal komen. “Kind en Gezin heeft bij een inspectiebezoek vastgesteld dat er problemen zijn met de infrastructuur”, bevestigt Mariska Frooninckx, directrice van De Sterrekes. “Die problemen moeten we aanpakken. We hebben verbouwingswerken die lopen, maar dat gaat allemaal niet zo snel als we zouden willen. Kind en Gezin heeft ons gezegd dat die werken nu moeten gebeuren. Het grootste probleem is wellicht het lek op het terras op de eerste verdieping. Daardoor zitten we met waterinsijpeling, wat tot gevolg heeft dat er bijvoorbeeld behang is losgekomen. Vermoedelijk is ook de ondergrond verzuurd en moet er dus een nieuwe vloer komen. Midden juli komt de brandweer en dan zullen wij een brandattest krijgen. Morgen (vrijdag, red.) moeten we die plannen voorleggen aan Kind en Gezin. Maar ik heb er eerlijk gezegd alle vertrouwen in. Wij gaan alleszins ons uiterste best doen”, zo laat Frooninckx weten.

“Komt het toch niet in orde, kunnen de 46 kinderen tussen een paar weken en drie jaar naar de vestigingen in Nieuwrode, of naar de nieuwe kinderopvang Kleine Wereld”, besluit Frooninckx. De beslissing wordt allicht eind volgende week genomen.