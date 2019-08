Kijklustigen zien hoe Pynnock Ridders middeleeuwen doen herleven ADPW

15 augustus 2019

De Kasteelfeesten aan het kasteel van Horst trokken ook dit jaar heel wat toeschouwers. Zij kwamen genieten van een middeleeuws spektakel. Zo stond er een riddertornooi, een roofvogelshow en middeleeuwse dans op het programma. Tijdens het eerste riddertornooi is Jan, de zoon van de hertog van Brabant, na een lange reis op de terugweg naar de burcht van zijn vader in Leuven. Maar er heerst gevaar: de beruchte roverhoofdman Scheve Arnold ligt op de loer en wil Jan gevangennemen om dan een enorm losgeld te vragen. Daarom bedenkt de hertog een sluw plan: in plaats van in de gebruikelijke grote, opvallende stoet reist Jan heel onopvallend in het gezelschap van een groepje schildknapen. De toeschouwers keken met erg veel plezier naar het spektakelstuk.