Katten teruggevonden in dichtgeplakte doos aan kant van de weg

01 augustus 2019



Twee katten zijn eerder deze week -levend en wel- teruggevonden in een dichtgeplakte doos in Gravenstraat in Holsbeek. Het gaat om twee gecastreerde, niet gechipte katers van ongeveer 2 jaar oud. “De katten zijn ocharme helemaal de kluts kwijt. De grijze kat had een nieuw blauw bandje aan. Wie weet heeft een of andere stommerik iemands poezen in een doos gestopt en zijn er nu mensen op zoek naar hun katten. Of gaat het alweer om een dumpgeval, hoe ongelofelijk dat ook zou zijn. Het is niet te geloven wie zoiets doet. We hebben er echt geen woorden voor”, klinkt het bij Poezenopvang De Snorhaar vzw.