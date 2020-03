Kasteel van Horst is populaire plaats om te gaan wandelen in tijden van corona JSL

11u02 0 Holsbeek In tijden van corona is het Kasteel van Horst in Holsbeek een populaire plaats. Veel wandelaars en fietsers gaan er een frisse neus halen om toch even te ontsnappen aan de quarantaine. Onze fotograaf ging op pad om deze sfeerbeelden vast te leggen.

Veel wandelaars en fietsers op pad aan het Kasteel van Horst, zoveel is duidelijk. Iedereen hield zich ook goed aan de regels. Behalve twee jongeren die, door met hun brommer op de wandelpaden te rijden, meerdere regels aan hun laars lapten in tijden van corona. Het wagenhuis in Horst blijft nog zeker gesloten tot en met 3 april. Catering aan huis is wel nog mogelijk.