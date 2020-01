Kasteel van Horst eind 2024 weer open voor publiek Joris Smets

17 januari 2020

15u06 17 Holsbeek De komende jaren staan er heel wat werken op de planning voor het Kasteel van Horst in Holsbeek. Eind 2025 zullen alle werken afgerond zijn, maar al vanaf eind 2024 gaat het Kasteel weer open voor het grote publiek.

Eind 2017 werd het kasteel van Horst voor het publiek gesloten door instortingsgevaar. De regering Bourgeois besliste in 2019 geld vrij te maken voor de herstelling van dit waardevolle historische erfgoed. Op een vraag van Vlaams Parlementslid Arnout Coel antwoordde Minister van onroerend erfgoed Diependale dat het dossier na enkele moeilijke jaren is gedeblokkeerd en de restauratie en consolidatiewerken weldra zullen aanvatten. De uitvoering van deze werken zullen op het terrein zichtbaar zijn vanaf het voorjaar van 2020, met onder meer de afname van de torenspits en de aanleg van een werkdam in de vijver rondom het kasteel. In de tweede helft van 2020 begint men met een aantal vooronderzoeken zoals stabiliteitsonderzoeken naar de funderingen en de houtstructuren voor de donjon, kapel en traphal en onderzoek naar de scheefstand en stabiliteit van de toren, dak en vloeren.

Vanaf het najaar 2021 beginnen dan de eigenlijke restauratiewerken waarbij zowel veiligheid als optimale beleving van de site van het allergrootste belang zijn. Ook zal de site toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking. Eind 2024 gaat het Kasteel opnieuw open voor het grote publiek en de volledige restauratie zal tegen eind 2025 afgerond zijn.

Tevreden

Vlaams Parlementslid Coel reageert tevreden op deze plannen: “Het Kasteel van Horst is een unieke plaats en een toeristische trekpleister in Holsbeek en het Hageland. Het is hoog tijd dat de restauratiewerken worden opgestart en ik zal dit proces van nabij blijven opvolgen.”

Ook Holsbeeks N-VA gemeenteraadslid Sabine Wyns, die het dossier al meermaals lokaal onder de aandacht bracht, verwelkomt de nakende werken: “We zijn in Holsbeek enorm blij dat Vlaanderen deze unieke waterburcht, die al bewoond werd door de Heren van Horst in de 13e eeuw, in ere hersteld.