Kasteel Horst stap dichter bij restauratie: dam moet werken vergemakkelijken ADPW

24 mei 2019

11u19 0 Holsbeek De kogel is door de kerk: het college van burgemeester en schepenen heeft de bouwvergunning goedgekeurd voor de aanleg van een damconstructie rond het kasteel van Horst. Die dam is nodig om de fundering van het kasteel te controleren en waar nodig te versterken. Daarmee wordt ook het startschot gegeven voor een nieuwe fase in de volledige restauratie van het kasteel.

Na jaren van twijfel en slecht nieuws, is er nu toch licht aan het einde van de tunnel. Het kasteel van Horst in Sint-Pieters-Rode bij Holsbeek krijgt een damconstructie rond het kasteel. Burgemeester Hans Eyssen (CD&V) is bijzonder tevreden. “De dam wordt aangelegd om vervolgens stellingen te kunnen plaatsen en het kasteel zo te renoveren”, zegt Eyssen. “Ook voor het onderhoud van de vijver rond het kasteel zal de dam nuttig zijn. Na de werken blijft het grootste deel van de dam liggen, maar wordt hij 20 cm afgegraven, zodat hij net onder het wateroppervlak zal liggen, en niet zichtbaar zal zijn.”

Beschermd landschap

Het Kasteel van Horst heeft een belangrijke cultuurhistorische waarde en is net als haar omgeving beschermd als cultuurhistorisch landschap. Desondanks is het kasteel al jaren in bijzonder slechte staat en werd het afgesloten. De bouwaanvraag voor de dam heeft betrekking op het Kasteel van Horst en de omliggende vijver in de Horststraat.

Voor de aanleg zal eerst het aanwezige slib worden geruimd op de plek van de te bouwen constructie. “De dam wordt voorzien tot tegen het kasteel en wordt ongeveer 0,82 meter hoog, zodat deze 10 cm boven het waterpeil reikt. De dam wordt zo'n 4 meter breed, en wordt afgewerkt met een helling om aan te sluiten op het bestaande bodemreliëf ter hoogte van de vijver”, zegt Eyssen.

Dam blijft

Ook na de onderhoudswerken zal de dam blijven liggen. “Hij wordt dan wel ongeveer 0,2 meter afgegraven, zodat de dam ongeveer 0,1 meter onder de waterspiegel komt te liggen”, verduidelijkt Eyssen. Zo blijven ook na de geplande onderhoudswerken beheerswerken aan de waterkant van het kasteel mogelijk en wordt het mogelijk om onderhoudswerken uit te voeren aan de vijver zelf.