Kampvuurconcerten zijn een succes: “Sommige coronamaatregelen maken het zelf toffer” Joris Smets

18 juli 2020

23u40 0 Holsbeek De Kampvuurconcerten in Holsbeek werden dit jaar verschoven naar juli en augustus. De tickets gingen vlot de deur uit en tijdens de eerste avond was er tegen de 400 man aan het genieten van John Watts, de frontman van de legendarische Fischer-Z. De concerten zien er dit jaar door de coronamaatregelen wel iets anders uit. Al is niet iedereen daar rouwig om. “Dit jaar moeten we blijven zitten en een ober aanspreken als we iets willen drinken”, zegt een tevreden bezoeker. “Geweldig toch? Moeten we niet meer aanschuiven!”

Het was even koffiedik kijken, maar de derde editie van de Kampvuurconcerten in Holsbeek kunnen dan toch doorgaan. Er werd op een paar weken tijd een hele organisatie uitgewerkt waar zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de coronamaatregelen. Zo is bij het binnenkomen de handen ontsmetten en een mondmasker dragen verplicht. Vervolgens wordt je met je bubbel naar een tafeltje of bankje begeleid die allemaal op veilige afstand van elkaar staan. Daar mag het mondmasker weer af. Drinken bestel je nu bij een ober die langskomt en eten halen of naar het toilet gaan dat moet wel met een mondmasker. “Het was veel werk, maar we hebben het voor elkaar gekregen”, zegt organisator Johan Vansina. “De coronacijfers gaan wel weer in stijgende lijn, dus het is toch met een beetje schrik afwachten. De kampvuurconcerten lopen immers nog tot 15 augustus.”

De kampvuurconcerten draaien rond gezelligheid. Het maximum aantal toegelaten personen van 400 is dus geen enkel probleem. Erik Boon

(lees verder onder de foto)

Om het evenement in goede banen te leiden schakelde de organisatie de hulp in van de Chiro van Holsbeek-dorp. “Heel fijn dat ze wilden meehelpen”, zegt organisator Erik Boon. “We hadden de extra werkkrachten ook echt nodig dit jaar met alle maatregelen die we getroffen hebben om het zo veilig mogelijk te organiseren. De leden van Chiro geven de bezoekers uitleg tijdens het binnenkomen, begeleiden de bubbels naar hun zitplaatsen en helpen met de hygiëne. We laten een maximum van 400 bezoekers toe, net zoals de algemene coronamaatregelen dat voorschrijven. Dat is voor ons geen enkel probleem. De kampvuurconcerten draaien rond gezelligheid: samen met vrienden en familie rustig genieten van een optreden met een hapje en een drankje. Het was de voorbije jaren ook nooit de bedoeling om veel meer dan 400 mensen binnen te laten.”

“Voor de optredens van Novastar en Yevgueni blijft het wel nog afwachten. Daar zouden toch een 500 bezoekers op aanwezig zijn. In augustus worden normaal gezien 800 personen toegelaten op openluchtevenementen, maar nu dat de coronacijfers weer stijgen wordt dat nog spannend afwachten. We hopen dat we geen mensen gaan moeten teleurstellen.”

(lees verder onder de foto)

Tevreden bezoekers

Tijdens de eerste gezellige avond, waar frontman John Watts klassiekers als ‘The Worker’ en ‘So Long’ bovenhaalde, waren er alvast geen teleurgestelde bezoekers. “Heel goed georganiseerd en heel gezellig”, klinkt het bij Gert en Wendy. “We moeten niet aanschuiven voor een drankje en worden heel snel bediend. Heel lekker eten ook! De schrik voor corona zit er bij ons toch wat in, maar we voelen ons hier zeker veilig genoeg. Er is voldoende afstand en iedereen houdt zich goed aan alle maatregelen.”

“Geen Rock Werchter voor ons dit jaar, maar dit is een heel sfeervol alternatief”, zegt Anneleen. “Het is onze eerste keer en we voelden ons hier meteen op ons gemak. Het ziet er heel goed georganiseerd uit en lang hebben we niet moeten wachten op onze drankjes. Veel schrik van corona hebben we niet, we voelen ons hier heel veilig.”