Kampvuurconcerten worden verplaatst naar de zomer



JSL

06 april 2020

14u42 0 Holsbeek De kampvuurconcerten in Holsbeek, waar op 23 mei John Watts de aftrap zou geven, worden verplaatst. Vier weekends lang zouden verschillende artiesten optreden aan het Kasteel van Horst maar deze zullen niet op de geplande data doorgaan. De organisatie verwacht te starten met de kampvuurconcerten tegen het einde van juni.

De kampvuurconcerten gaan dit jaar wel nog door, stelt de organisatie. “Nu beslissen om onze concertreeks op 23 mei te starten lijkt ons te voorbarig. Daarom zullen we de geplande concerten wel deze zomer laten doorgaan, maar op een latere datum. Dus goed nieuws, want uitstel is geen afstel! Welke de exacte data worden zullen we later communiceren, wanneer we een beter zicht krijgen op de situatie, zodat we iedereen terug veilig in de boomgaard aan het Kasteel van Horst kunnen ontvangen.”

Tickets

De organisatie verwacht dat ze zullen opstarten tegen het einde van juni en dat 4 weken lang. “De gekochte tickets blijven sowieso geldig. Er zijn trouwens nog tickets beschikbaar voor de concerten van John Watts, Filip Jordens, Kapitein Winokio en het extra concert van Novastar.”