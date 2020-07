Kampvuurconcerten in Holsbeek afgelast: “Niet meer haalbaar door verstrenging coronamaatregelen” Joris Smets

28 juli 2020

Pech voor de bezoekers van de kampvuurconcerten in Holsbeek . De organisatie heeft beslist om de komende vier concerten af te lasten. Tot 15 augustus stonden nog optredens van onder meer Yevgeuni en Novastar op stapel. Organisator Johan Vansina stelt dat het niet meer haalbaar is door de verstrenging van de coronamaatregelen, waardoor nog maximum 200 personen zijn toegelaten op outdoorevenementen. "We gaan er een financiële kater aan overhouden, maar op deze manier krijgen we het niet georganiseerd", zegt Vansina.

Ondanks het coronavirus en alle maatregelen, waren de kampvuurconcerten in Holsbeek de voorbije twee weekends een succes. De organisatie had alles goed geregeld zodat de concerten op een veilige manier konden plaatsvinden met ongeveer 400 personen per concert. Maandag heeft de veiligheidsraad dit aantal echter naar maximum 200 personen teruggebracht en daarom heeft de organisatie beslist de komende kampvuurconcerten af te lasten. “Heel jammer, maar met maximum 200 personen kunnen we de concerten niet organiseren”, stelt Johan Vansina. “Bij de voorverkoop in januari zijn er 500 tickets verkocht voor zowel Yevgueni en Novastar. We dachten die concerten op te splitsen waarbij telkens 250 personen aanwezig zouden zijn, maar ook dat is niet meer mogelijk nu. Hoewel Holsbeek geen besmettingen heeft de voorbije weken, moeten we de veiligheid in acht nemen en ons zo goed mogelijk aan alle coronamaatregelen houden.”

“We gaan hier natuurlijk een financiële kater aan overhouden, maar het was organisatorisch niet meer mogelijk. De tickets blijven geldig voor volgend jaar. Zowel Kapitein Winokio als Yevgueni komen alvast naar de 2021 editie van de kampvuurconcerten. Novastar is nog even afwachten, maar we doen ons best.”