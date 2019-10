Jonge fuifganger uren vermist na Chirofuif, die ook ontsierd wordt door vechtpartijen KAR

20 oktober 2019

16u47 0 Holsbeek De Chirofuif Fluo Fiesta zaterdagavond in Kortrijk-Dutsel (Holsbeek) is ontsierd geweest door enkele vechtpartijen. Iets na 2 uur werd ook een fuifganger als vermist opgegeven. De jongeman werd pas ’s ochtends teruggevonden. “Er is geen verband met de verdwijning en de vechtincidenten”, bevestigt burgemeester Hans Eyssen.

De jongeman W.P. werd zaterdagnacht als vermist opgegeven. Meteen werd een zoekactie met helikopter gestart die na enkele uren een positief resultaat kende. Waar de jongeman uiteindelijk werd aangetroffen, daarover kon burgemeester Hans Eyssen niet veel kwijt. “Aangezien er melding bij de politie was gedaan dat hij vermist was, is hij ook verhoord geweest. Dat is de standaardprocedure, zodat ook genoteerd wordt wat er precies gebeurd is. Er is geen aanwijzing van enig misdrijf”, zegt de burgemeester, die wel op de hoogte werd gebracht van enkele vechtpartijen op de fuif.

Drie incidenten

“Er zijn drie incidenten geweest kort na elkaar. Telkens met hetzelfde groepje jongeren uit Aarschot. De mensen van de security hebben ze dan geïsoleerd buiten de tent in afwachting van de komst van de politie. De patrouille van onze politiezone Lubbeek is gekomen, gevolgd door twee ploegen van naburige zones. De politie heeft de betrokken jongemannen geïdentificeerd. Ze hebben ook de eerste verklaringen afgenomen van de verdachten, slachtoffers en getuigen”, aldus de burgemeester. De amokmakers werden aangemaand om de fuif te verlaten. Enkele slachtoffers en getuigen zullen maandag nog een verklaring afleggen bij de politie. “De organisatie was trouwens zeer goed in orde. De organisatoren hebben alle voorbereidingen getroffen die men redelijkerwijs kan verwachten. Er hebben 1.000 jongeren een avond plezier gehad. Het is natuurlijk te betreuren dat er een paar mensen van buitenaf komen die ruzie maken. Dat kan je als organisator niet vermijden. En laat ons eerlijk zijn: dat is van alle tijden”, besluit de burgemeester.