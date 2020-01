Jarige pastoor Penne (48) trakteert parochianen in Holsbeek Joris Smets & Marc Colpaert

14 januari 2020

18u41 0 Holsbeek Pastoor Andy Penne (48) is vandaag jarig en naar jaarlijkse traditie nodigde hij iedereen uit voor een hapje en een drankje in de parochie van Holsbeek. Iedereen was welkom vanaf 16 uur voor een koffiekoek, koffie of wijn én een gezellige babbel.

Sinds 2017 is Pastoor Penne gevestigd in Holsbeek. Hij nam toen met veel spijt in het hart afscheid van de parochies Bever, Tollembeek en Galmaarden. Vele parochianen van zijn vroegere gemeenten mag hij nog steeds verwelkomen in zijn kerk en vandaag kwamen ze met veel plezier zijn verjaardag vieren.