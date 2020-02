Isabelle fleurt met ‘Coup de Coeur’ Holsbeek en omstreken op Joris Smets

21 februari 2020

14u37 0 Holsbeek De gemeente Holsbeek en omstreken is weer een stukje mooier geworden. Isabelle Michaud is sinds vorige maand aan de slag als zelfstandig floriste. Elke maand knutselt ze een boeketje in elkaar dat besteld kan worden en dat ze persoonlijk aan huis komt leveren. “Ik zocht een creatieve uitlaatklep”, zegt Isabelle.

Sinds Isabelle vorig jaar alle bloemen voor haar trouwfeest zelf heeft geregeld, is het beginnen kriebelen om er iets meer mee te doen. “Ik ben na tien jaar werken in de marketingwereld beginnen nadenken of er niet iets was om ernaast te doen waar ik nog gelukkiger van word”, zegt Isabelle. “De voorbije maanden heb ik online lessen en workshops gevolg. De komende maanden staan er nog verschillende lessen in avondschool op de planning.”

Creatief

Isabelle is altijd al graag creatief bezig geweest en aan de slag gaan als zelfstandig floriste is een ideale uitlaatklep voor haar creativiteit: “Ik word vrolijk en blij van werken met bloemen, vooral van bonte kleuren en atypische combinaties”, klinkt het. Voorlopig werkt Isabelle vanuit het atelier bij haar thuis. Hier hoopt ze op termijn ook workshops te organiseren. “Of het een voltijdse job wordt, weet ik nog niet. Ik werk ook heel graag als marketeer”, zegt Isabelle. “Het heeft wel al succes, deze maand heb ik het dubbel aantal bestelling van vorige maand en voor volgende maand zijn het er nòg meer. Er komt ook meer en meer vraag van bedrijven. Ik hoop in de toekomst ook te werken voor evenementen en trouwfeesten.”

Elke maand maakt Isabelle een maandboeket dat besteld kan worden. Ook droogbloemen kan je bij haar bestellen. Meer informatie vind je op de instagram en facebookpagina van Coup de Coeur.