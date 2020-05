Inwoners van Holsbeek krijgen mondmasker op Hemelvaartsdag in de brievenbus EDLL

Goed nieuws voor de inwoners van Holsbeek die wachten op een mondmasker. De jeugdbewegingen van de gemeente gaan de gratis herbruikbare mondmaskers verdelen op Hemelvaartsdag.

Ook de medewerkers van gemeente en OCMW Holsbeek zijn de voorbije dagen druk in de weer geweest om bijna 9.000 herbruikbare mondmaskers én evenveel filters te verdelen over 4.000 enveloppen. Eén per gezin. De verdeling van de enveloppen in alle brievenbussen gebeurt op Hemelvaartsdag. Vrijwilligers van de vier jeugdbewegingen, KLJ Nieuwrode, Chiro Kortrijk-Dutsel, Chiro Holsbeek-Dorp en Chiro Holsbeek-Plein zullen morgen alle brievenbussen van de inwoners afgaan. De gemeente gaat hiervoor een vergoeding storten in de kas van de verenigingen. Voor de bedeling van de Federale mondmaskers in juni heeft de gemeente de lokale voetbalclubs gevraagd.