Inwoners Holsbeek krijgen mondmasker JSL

08 mei 2020

11u18 2 Holsbeek De gemeente Holsbeek bezorgt aan al haar inwoners vanaf 12 jaar een gratis herbruikbaar stoffen mondkapje.

Volgende week valt al voor elke jongere geboren in 2002 tot 2008 een mondkapje in de bus, zodat elke scholier er eentje heeft wanneer vanaf op 15 mei de scholen heropenen. Voor de jeugd vanaf 12 jaar is een mondkapje op school immers verplicht. “Wie met het openbaar vervoer gaat werken, kan ook al een mondkapje vragen bij de gemeente”, klinkt het. “Zend daarvoor een mailtje aan speelplein@holsbeek.be met een bewijs (kopie van abonnement of attest van de werkgever). De gemeente bezorgt dan een mondkapje in je brievenbus.”

Vanaf 12 jaar

Elke inwoner van Holsbeek vanaf 12 jaar krijgt vanaf 21 mei een herbruikbaar mondkapje in de brievenbus. De gemeente koos hiervoor bewust voor mondkapjes van Europese productie, die volledig voldoen aan de specificaties van de FOD Volksgezondheid. Samen met het mondkapje voor elke inwoner komt ook de eerste filter om in het mondkapje te plaatsen.

In een volgende zending mag iedereen nog een mondkapje en een filter verwachten, beide besteld door de Federale overheid. Zodra deze bij de gemeente geleverd worden, worden deze ook aan alle inwoners bezorgd.