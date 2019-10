Internering voor dertiger nadat hij buurt het leven zuur maakt Kim Aerts

31 oktober 2019

Een 33-jarige man uit Holsbeek is door de rechter geïnterneerd omdat hij zijn buren het leven zuur maakte. Hij maakte krassen in de voordeur van de buren of in geparkeerde voertuigen. Hij viel hen lastig, dreigde en stuurde hen verschillende verontrustende Facebookberichten. De plaatselijke Chiroleden zou hij bedreigd hebben met een groot koksmes. Ook tegen zijn ouders stelde hij zich zeer agressief op. De problemen zouden zich al jaren voordoen. De huisdokter adviseerde al in 2015 om de man dringend te laten opnemen, maar daar werd nooit gevolg aan gegeven. Volgens zijn advocaat is de man wel toerekeningsvatbaar. De raadsman zwaaide met een verslag van een deskundige. Volgens de rechter is op basis de gerechtsdeskundige wel degelijk duidelijk dat de man aan een geestesstoornis lijdt. De internering werd dan ook uitgesproken als beveiligingsmaatregel.