Inbrekers op pad in Nieuwrode

30 januari 2020

In de Rijksweg in Nieuwrode hebben woensdagavond omstreeks 20 uur inbrekers geprobeerd om zich toegang te verschaffen tot een huis. Het is voorlopig niet duidelijk wat ze precies konden buitmaken. De politie werd van de inbraak op de hoogte gebracht?