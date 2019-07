Inbraakpoging aan Kriesberg ADPW

02 juli 2019

18u50 0

Inbrekers hebben maandag overdag geprobeerd om in te breken in een woning aan de Kriesberg in Nieuwrode. Zij probeerden een gaatje te boren om zo de woning te kunnen betreden, maar moesten om een onbekende reden hun inbraakpoging staken.